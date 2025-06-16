Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekol Demir Çelik’in, 7101 sayılı Kanun ile değiştirilen İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında gerekli belgeleri eksiksiz şekilde ibraz ettiğini tespit etti. Bu doğrultuda şirketin konkordato başvurusunu kabul ederek 3 aylık geçici mühlet süresi tanıdı.

Mahkeme, şirketin malvarlığının korunmasına yönelik her türlü önlemin alınmasına hükmederken; Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür geçici konkordato komiseri olarak atandı. Alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Sürecin geleceği 2 Eylül'de kararlaştırılacak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, konkordato talebinin nihai değerlendirmesi, 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında ele alınacak.

25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor

Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik A.Ş., sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çelikleri tedarikiyle faaliyet gösteriyor.

Otomotiv, takım tezgahları, metal mobilya, el aletleri, bağlantı elemanları, kalıp ve ağır makine sanayii gibi geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan firma, aynı zamanda haddeleme ve doğrultma işlemleri de gerçekleştiriyor. Referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları yer alıyor.