Güncel verilere göre altın fiyatlarında artış yaşanıyor. Gram altın, alış fiyatı 3,124.23 TL, satış fiyatı ise 3,166.24 TL ile işlem görüyor.

22 ayar altın da yükselişten etkilendi. Alış fiyatı 2,753.50 TL, satış fiyatı ise 2,855.54 TL olan 22 ayar altının değeri %0,39 oranında artış gösterdi. Çeyrek altın, alış fiyatı 5,118 TL, satış fiyatı ise 5,167 TL seviyesinde bulunuyor. Eski çeyrek altın ise 5,065 TL alış, 5,119 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Diğer taraftan yarım altın da artış gösterdi. Alış fiyatı 10,206 TL, satış fiyatı ise 10,327 TL olarak belirlendi. Tam altın ise alış fiyatı 20,411 TL, satış fiyatı ise 20,582 TL ile işlem görüyor.