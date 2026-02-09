İstanbul Alemdağ stadında saat 13.00’de başlayan karşılaşmada üstün olan taraf İnegöl Kafkasspor oldu. İlk dakikalarda orta saha üstünlüğünü ele geçirmek için birbirlerini sınayan 2 takım direnci kırmaya çalıştı.

Yusuf Kaplan ve Muhammet Arif Aktaş ve Umut Doğdu ile pozisyonlar yakalayan Bursa temsilcisi aradığı golü 42. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Emre Kara, müsait pozisyondaki Yusuf Kaplan’ı buldu. Yusuf vuruşunda top kaleci Hakan Aydın’dan geri döndü. Oyuna girdikten 1 dakika sonra dönen topu ağlara gönderen Tümer Oruç, İnegöl Kafkasspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın 2. Yarısını da hızlı başlayan takım İnegöl ekibi oldu. Topu rakip kaleye yığan ekip, farkı attırmak için baskı kurdu. 53. Dakika da Umut Doğdu’nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Yusuf Kaplan’ın kafa vuruşunu kaleci Hakan’la güçlükle kurtardı.

Günün etkili isimlerinden Yusuf Kaplan’ın rakip savunmanın topu çıkarmakla güçlenen Bulvarspor defansının hatasıyla buluştuğu topu ağlara göndererek skoru 2-0’a taşıdı.

63. dakikada ise sahneye Bulvarspor’un kaptanı Kaan Güdü çıktı. Kullanılan kornerden dönen topla buluşan Kaan’ın orta şut karşımı topu Kafkasspor ağlarıyla buluşunca fark yeniden bire düştü. 1-2

Dakikalar 70’i gösterdiğinde sahneye yine Yusuf Kaplan çıktı. Orta alanda yaptığı presle topu kazanan Yusuf, rakiplerini ekarte ederek topu ağlarla buluşturarak enfes bir gol attı. 1-3

90+4’üncü dakikada ise orta alanda kapılan top müsait pozisyonda ki Umut Doğdu’yla buluşturuldu. Umut 40 metre sürdüğü topu ağlarla buluşturdu. 1-4

Bu dakikadan sonraki gol denemeleri başarılı olmayınca maç İnegöl Kafkasspor’un 4-1 üstünlüğü ile sonra erdi.

Bu sonuçla İnegöl Kafkasspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, rakiplerinin puan kaybettiği haftada liderliğini sürdürdü.