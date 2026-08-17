Olay, 17 Ağustos saat 15.15 sıralarında Şile Macera Park sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre denize giren 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu 4 kişi kurtarılırken, açığa doğru sürüklenen A.M. (54) ise kayboldu. Sahil Güvenlik botu tarafından denizde arama çalışmaları gerçekleştirilirken; itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına karadan destek verdi.

Arama çalışmaları bugün de Şile Karakiraz mevkii ve çevresinde yoğunlaştırılırken, A.M.'nin yakınlarının sahildeki umutlu bekleyişi sürdüğü öğrenildi.