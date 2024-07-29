Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül tarihlerinde Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Eylül ayını bale şölenine çevirecek festivalin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 31. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 13-26 Eylül tarihlerinde Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatro’da gerçekleşecek. Eylül ayını bale şölenine çevirecek festivalin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

Festival, 13 Eylül’de Ankara- Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği G. Verdi’nin dünyaca ünlü ’AIDA’ isimli opera eseriyle açılışını yapacak. 16 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin ’Gala Konseri’ seyircilerle buluşacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, 20 Eylül’de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşliğinde ünlü besteci Tchaıkovsky’in ’Kuğu Gölü’ adlı bale eserini sahneye taşıyacak. 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nin kapanışı ise 26 Eylül’de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün büyük yapımlarından 3 perdelik Tosca operası ile yapılacak.