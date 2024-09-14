Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan 32 bin 300 öğrenciye destek sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde de ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan hizmetleri vatandaşa sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla, kırtasiye desteğinin yanında okul giyim desteği de veriyor. Sosyal destek alan ailelerin, eğitime devam eden çocuklarına 41 Kart Giyim tanımlı kartlarına nakit olarak yatırıldı. Gıda ve giyim desteği alan ailelerden 32 bin 300 çocuğa otomatik olarak giyim kartlarına nakit olarak yatırıldı. Yapılan okul yardımı aileler için ve öğrenciler için can suyu oldu. İhtiyaç sahibi aileler, büyükşehir belediyesinin kırtasiye desteği sayesinde yeni başlayan okul döneminde rahat bir nefes aldı.