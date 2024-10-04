Gram altın fiyatı güncel verilere göre 3050,66 TL'den alıcı bulurken, kuyumcularda serbest piyasada satış fiyatı 3091,24 TL seviyesinde. Gram altının alım fiyatı ise 2663,00 TL olarak kaydedildi. Ons altının fiyatı ise hafif bir artışla %0,18 oranında yükselerek 5044 dolara ulaştı.

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi, diğer altın çeşitlerinde de kendini gösteriyor. 22 ayar altın 2787,77 TL, 14 ayar altın ise 1656,78 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 4997 TL ile en çok tercih edilen altın türlerinden biri olmaya devam ederken, eski çeyrek altının fiyatı 4920 TL. Yarım altın 9964 TL’den satılırken, tam altın 19927 TL'den alıcı buluyor. Serbest piyasa fiyatlarına göre tam altının satış fiyatı ise %0,17 artışla 20091 TL olarak belirlendi.