Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, 4 farklı ülkede büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de duyurulan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Moritanya İslam Cumhuriyeti'ne Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti'ne Tunca Özçuhadar, Türkmenistan'a Ahmet Demirok ve Eritre Devleti'ne ise Mehmet Küçüksakallı büyükelçi olarak atandı.

Bu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddelerine uygun olarak gerçekleştirildi.