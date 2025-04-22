Hamileler kulübüne yeni katıldınız! Anne adayları, genellikle 5.haftada hamile olduklarını anlar. Bu nedenle, siz de muhtemelen adetinizin geciktiğini yeni fark ettiniz ve belki de bir test yapmanız gerektiğini düşündünüz! Tamam, şu anda çok eğlenceli olmayabilir, ama sonunda hamileler kulübüne üye olduğunuz için çok mutlu olacaksınız. Önünüzde sadece sekiz ayınız var.

5 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 5.haftasında, bebek bir elma çekirdeği büyüklüğündedir. Evet, embriyonuz artık ölçülebilir boyutta. 5.haftada, baş-popo mesafesi sadece 3,3 mm olan bebek, büyümeye devam ediyor. Sonraki hafta boyutu neredeyse iki katına çıkacak. Büyü bebek büyü!

5 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

5 haftalık gebelik, yaklaşık bir aylık demektir. Evet, hamile olduğunuzu yeni fark ettiniz ve kitaplara göre bir aylık hamilesiniz. Bunun nedeni de doktorların çoğunun, gebeliği en son adet döneminizin ilk gününden itibaren hesaplamasıdır. Sekiz ayınız daha var!

5. Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 5. haftasında, hissettiğiniz belirtiler vücudunuzun geçirmek üzere olduğu değişikliklerin sadece başlangıcıdır. Şu anda yaşadıklarınıza dayanarak tüm hamilelikten korkmanıza gerek yok: çoğu anne adayı, ilk trimesterin en zor dönem olduğunu söylüyor. Bu nedenle en zorlu olanın en kısa zamanda bitmesini dileyin ve bekleyin. Bu esnada, kendinize iyi bakın ve bol bol dinlenin, doğru beslenin ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak yollar bulun. 5 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Göğüslerde ağrı. Sabah bulantısı en çok bilinen belirtidir ama aslında göğüslerdeki ağrı, gebeliğin 5.haftasında en yaygın görülen belirti olabilir.

Sabah bulantısı. Aslında bu, yanlış bir adlandırma. Hamileliğin erken döneminde bulantı sadece sabah değil, günün herhangi bir vaktinde meydana gelebilir. Ve maalesef bazı hamilelerin tüm gün boyunca mideleri bulanır. Aslında, eğer ikiz gebeliğin 5.haftasındaysanız, ciddi sabah bulantısı yaşama ihtimaliniz daha yüksektir. Mide bulantısı ile en iyi şekilde baş etmenize en çok neyin yardımcı olduğunu bulmak için farklı stratejiler deneyin. Az miktarda ve sık yemek iyi bir yöntemdir. Ayrıca, B6 vitamini, zencefil kapsülleri, özel bulantı azaltıcı pastiller almayı veya lolipop yemeyi ya da akupunktur bileklikleri takmayı da deneyebilirsiniz.

Yorgunluk. Gebeliğin 5.haftasında, bir iş toplantısının veya akşam yemeğinin ortasında, daha doğrusu hemen hemen her zaman şekerleme yapmak istemeniz normaldir. Bir bebeği büyütmek yorucudur ama fazladan dinlenmek, hafif egzersiz yapmak ve kısa aralıklarla bir şeyler yemek dışında, bu konuda yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Eğer kısa aralıklarla yerseniz, kan şekeriniz çok düşmez ve zaten enerji sıkıntısı çektiğiniz bu dönemde, fazla enerji kaybetmezsiniz.

Sık idrar yapma. Gebeliğin erken döneminde, daha sık idrar yapma isteği hissettiğinizi fark edebilirsiniz. 5.haftadaki bu belirti böbreklerinizin aslında genişliyor olması nedeniyle ortaya çıkar.

Kramplar. Gebeliğin 4. veya 5. haftasında yaşanan kramplar, embriyonun rahminizin duvarına düzgünce yerleşmiş olduğunun veya rahminizin genişlediğinin ve bağlarınızı esnettiğinin bir işareti olabilir. Eğer gebeliğin 5.haftasında ciddi veya ağrılı kramplar hissediyorsanız, doktorunuzu arayın ve bunun bir sorunun işareti olup olmadığından emin olmak için kontrole gidin.

Lekelenme şeklinde hafif kanama. Gebeliğin 5.haftasındaki lekelenme korkutucu görünebilir ama, iç çamaşırınızda az miktarda kan olması embriyonun yerleştiğinin bir işareti de olabilir. Cinsel ilişki sonrasında da lekelenme olabilir çünkü hamileyken serviksiniz daha hassastır. Bu, tamamen normaldir ama, gebeliğinizin 5. haftasında lekelenmeden çok kanamaya benzeyen bir durum yaşamanız veya gerçekten endişelenmeniz durumunda, doktorunuzu arayın.

Bazı anne adaylarında gebeliğin 5.haftasında pek belirti görülmez veya belirtiler ara ara ortaya çıkıp yok olabilir. Tüm bunlar normaldir! Kendinizi hasta hissetmiyor olmanız veya ağrınızın olmaması hamileliğiniz ile ilgili yanlış giden bir şeyler olduğu anlamına gelmez. Bu, sadece şanslı olduğunuzu gösterir!

5 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Gebeliğin 5.haftasında, karnınızda değişiklik görülmeyebilir, hafif bir şişkinlik olabilir ya da kendinizi kilo almış gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi yemek yiyemeyecek kadar hasta hissedebilirsiniz ve kilo vermekten endişelenebilirsiniz. Tüm bu senaryolar, tamamen normal kabul edilir ve sorun yoktur! Hamile kadınların hepsi farklıdır ve gebelik döneminde vücutlarındaki değişikliklerde de farklı olur.

Muhtemelen gebeliğiniz süresince kilo alma konusuna endişelenmeye başladınız. Henüz çok fazla endişelenmenize gerek yok. Doktorlar, ilk trimester’da (13 hafta sonunda) sadece birkaç kilo (0,5 – 2,2 kg arasında) almanızı tavsiye ediyor.

Kilo almanız gereklidir ve doktorunuz, kilo alımınızla ilgili size özel tavsiyeler verecektir. Anacak alınacak miktarın, kişinin vücut tipine göre değişeceğini unutmayın.

Gebelikte kilo hesaplama için yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

Eğer kilonuz normalden azsa (BMI 18,5’in altında): Gebelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 12,7 – 18,14 kg. İkinci ve üçüncü trimesterlerde hedeflenen kilo alımı haftada 0,45 kg (0,45 – 0,59 kg) civarıdır.

Eğer ortalama kilodaysanız (BMI 18,5 – 24,9): Gebelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 11,34 – 15,88 kg. İkinci ve üçüncü trimesterlerde hedeflenen kilo alımı haftada 0,45 kg veya biraz daha azdır (0,36 – 0,45 kg) civarıdır.

Eğer kilonuz normalden fazlaysa (BMI 25 – 29,9): Gebelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 6,8 – 11,34 kg. İkinci ve üçüncü trimesterlerde hedeflenen kilo alımı haftada 0,23 kg’dan biraz fazladır (0,23 – 0,32 kg) civarıdır.

Eğer obezseniz (BMI 30 ve üzeri): Gebelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 4,99 – 9,07 kg. İkinci ve üçüncü trimesterlerde hedeflenen kilo alımı haftada 0,23 kg civarındadır (0,18 – 0,27 kg) civarıdır.



İkiz gebelikte kilo alımı için yapmanız gerekenler şunlardır:

Gebelikte toplamda alınması tavsiye edilen miktar 16,78 – 24,49 kg.

Gebeliğin ilk yarısında, hedeflenen kilo alımı haftada yaklaşık 0,45 kg’dır. İkinci yarısında, haftada 0,45 kg’ın biraz üzerinde alın.

İkiz gebeliğin 5.haftasında olup olmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Eğer öyleyse, muhtemelen bunu henüz bilemezsiniz. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi, ikiz gebelik yaşayan kadınların bazıları sabah bulantılarının çok kötü olduğunu belirtiyor. Bu anne adayları aynı zamanda daha hızlı kilo alabilir ve belirtiler, tekli gebelik yaşayan kadınlardan daha erken “görülmeye başlar”.

Gebeliğin 5.haftası, eşinizden masaj yapmasını istemek için uygun zamandır. Büyük bir karnınız olmayabilir ama gebeliğin 5.haftasında vücudunuz bebeği büyütmek için hızlı ve güçlü bir şekilde çalışır. Bu nedenle, biraz ilgiyi hak ediyorsunuz değil mi?

5 Haftalık Gebelik Ultrason Görüntüsü

5 haftalık gebelik sırasında embriyonuz henüz bir kurbağa yavrusundan başka bir şeye benzemiyor, ama belli başlı organları (kalp, mide, karaciğer ve böbrekler) ve sistemleri (sindirim, dolaşım ve sinir sistemi) oluşmaya başladı bile.

Eğer bebek için risk oluşturan bir tıbbi durumunuz yoksa, gebeliğinizin 5. haftasında muhtemelen ultrason görüntünüz yoktur. Kadın doğum uzmanınız, büyük olasılıkla doğum öncesi ilk kontrolünüz için 8. veya 9.haftaya randevu verir. Şimdi, sabırsızlıkla bekleyeceksiniz.

İlk ultrasonunuz çekildiğinde, doktor veya tekniker bebeğin baş-popo mesafesini ölçecek ve bebeğin boyutuna göre doğum yapacağınız tarihi hesaplayabilecektir (Bu da, gebeliğin kaçıncı haftasında olduğunuzu belirler). Hem sizin hem de bebeğinizin iyi olduğundan emin olmak için çok sayıda kan ve idrar tahlili yaptıracaksınız.

5 haftalık gebelik esnasında, bebeğinizin minik kalbinin atışlarını görmek için çok heyecanlısınız ama kan aldırmak ve idrar tahlili için örnek vermek için birkaç hafta beklemeniz gerebileceğini unutmayın. Kulübe hoş geldiniz!

Gebeliğin 5. Haftasında Yapılacaklar

5 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Sağlıklı bir beslenme programı oluşturun

Bir hamilelik defteri tutmaya başlayın

Bebek için bir tasarruf planı yapın