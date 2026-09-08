Galatasaray’da da bir dönem forma giyen Hakim Ziyech’in yeni adresi netleşti.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAYACAK

Son olarak ülkesi Fas’ta Wydad Casablanca forması giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine Güney Amerika’da devam edecek. Ziyech, böylece profesyonel futbol hayatında ilk kez Güney Amerika kıtasında forma giyecek. Fabrizio Romano’nun haberine göre Hakim Ziyech, Brezilya Serie A temsilcisi Botafogo ile anlaşmaya vardı. İmza işlemlerini tamamlamak için Brezilya’ya gidecek olan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez Brezilya Ligi’nde forma giyecek.

WYDAD FORMASIYLA 11 GOLE KATKI

Serbest statüde yer alan Ziyech, Wydad Casablanca kariyerinde çıktığı 16 resmi müsabakada 9 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli bir hücum katkısı sundu.