Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda tek katlı evin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Kestel ilçesinin kırsal Kozluören mahallesinde bir evde meydana geldi. Tek kaylı evin oturma odasında oynayan 5 yaşındaki Mehmet K., pencereye tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: şerife öz