Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 6 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi 1. Şark sokak üzerinde bulunan ikamette anne ocaktan aldığı çaydanlığı oturma odasına götürdüğü sırada elini uzatan 6 aylık Bebek S.'nin üzerine kaynar su dolu demlik devrildi. Bir anda acılar içinde kalan Bebek S., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından bebek, İnegöl Devlet Hastanesi Yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: İbrahim Uslu