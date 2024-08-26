Edremit Belediyesi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 6. Edremit Kitap Fuarı, zengin etkinliklerle dolu son günün ardından büyük bir coşkuyla tamamlandı. 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen fuar, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için unutulmaz bir edebiyat şöleni sundu.

Fuarın son gününde, yerli polisiye edebiyatının öne çıkan isimlerinden Edremit’in yetiştirdiği yeni kuşak yazarlardan Melih Günaydın, okurlarıyla buluştu. İlk romanı Sürgün Avı ile dikkatleri üzerine çeken Günaydın, yeni kitabı Buzlar Çözülünce ve edebiyat serüvenini anlattı. "Polisiye benim için bir tutku aslında, bir seçim değil" diyen yazar, insanın suçla ilişkisini, psikolojisini ve teknolojinin suç dünyasına etkilerini kendi perspektifinden paylaştı. Edremit’in edebiyatındaki yerinden bahseden Günaydın, bu topraklarda büyümüş olmanın ve burada edebiyatı konuşmanın kendisi için anlamını vurguladı. Günaydın’a teşekkür plaketini, Edremit Belediye Meclis Üyesi Nevin Sayman takdim etti.

Yazar Cemal Canpolat, “Alevi öğretisi, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin mazlumun yanında yer alır; özgürlükten, emekten ve yoksulluktan yana olanların mücadelesini verir” sözleriyle ilgi topladı. Söyleşinin ardından Canpolat’a teşekkür plaketini, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer takdim etti.

Fuarın son gününde düzenlenen bir diğer önemli etkinlik, Gazeteciler Saygı Öztürk ve Can Coşkun’un katılımıyla gerçekleşen “Medya ve Gerçekleri” başlıklı panel oldu. Av. Mahmut Ceylan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, medya dünyasının zorlukları ve gerçekleri masaya yatırıldı. Konuk gazeteciler, güncel olayları değerlendirirken yerel ve ulusal basının karşı karşıya kaldığı sorunları tüm açıklığıyla dinleyicilere aktardılar. Panelin sonunda, konuklara teşekkür plaketlerini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş takdim etti.

Fuar Genel Koordinatörü ve Gazeteci-Yazar Necdet Saraç, “21. Yüzyılda Cumhuriyet ve Laiklik” başlıklı söyleşisinde günümüz Türkiye’sinin sorunlarına değindi. Söyleşi sonunda Saraç’a teşekkür plaketini, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci sundu.

Fuarın son söyleşisinde Gazeteci Emin Çapa, “Dünyanın 1001 Hali” başlıklı konuşmasında dünya düzenindeki değişimleri ve gelecekte çocukları bekleyen tehlikeleri gözler önüne serdi. “Dünya yeni bir yere gidiyor. Hiç bilmediğimiz ve görmediğimiz bir yere. Çocuklarımızın geleceği imha ediliyor.” diyen Çapa, dinleyicilere geleceğe dair uyarılarda bulundu. Söyleşisinin sonunda, “Ülkenizi sevin, ülkenize sahip çıkın.” diyerek konuşmasını sonlandıran Çapa’ya, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş teşekkür plaketini takdim etti.

Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk, söyleşisinin ardından okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladı. Ayrıca, fuarın 7 gün boyunca sunuculuğunu üstlenen Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Akademisyeni Gökhan Bayram’a da Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından teşekkür plaketi verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarı kapanışında yaptığı konuşmada bir hafta boyunca süren fuara katılan tüm konuklara, kitapseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ertaş, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 19-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla gerçekleştirilen 6. Edremit Kitap Fuarı’nı başarıyla tamamladık. “Kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir” diyerek, “Aydınlanma ışığını Sabahattin Ali’nin bir zamanlar yaşadığı Edremit’ten yaktık. Seneye daha da büyüyen bir organizasyonda buluşmak dileğiyle. Kitaplar hep hayatınızda olsun” dedi.