Kamu işveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk teklifini sundu. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 zam önerildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından karşılanacak olan bu teklif, değerlendirme sürecine alındı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, basın toplantısında bu teklifin ilk olduğunu ve detayların inceleneceğini belirtti. Henüz net bir karar verilmediğini ifade eden Ağar, süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

İşçi sendikalarının talepleri arasında ise günlük en düşük ücretin 1800 liraya çıkarılması, kıdem zammı yapılması ve 2025'in ilk 6 ayı için bu yeni ücretin yüzde 50 artırılması yer alıyor. Ayrıca 2025'in ikinci yarısı ve 2026'nın her iki dönemi için yüzde 25 zam ve her dönem için yüzde 10 refah payı istendi. Eğer bu oranlar enflasyonun altında kalırsa, farkın işçiye ödenmesi de talepler arasında bulunuyor.