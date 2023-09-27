2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini tamamlaması için son tarih 3 Ekim 2023 olarak belirlendi. Elektronik kayıtlar için son tarih ise 29 Eylül 2023.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri paylaştı. Buna göre, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine toplamda 69bin 549 aday öğrenci ek kontenjanla yerleşti. 44bin 846 aday öğrenci ise ek tercihlerinde herhangi bir programa yerleşemedi.

“OBP puanınızı düşünün”

2024 yılında sınava girecek aday sayının 4 milyonu geçebileceğini belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “69 bin 549 aday öğrencinin kayıtlarını ertelememesi gerekiyor” diyerek hatırlatmalarda bulundu. Butur, “YKS’nin bir sıralama sınavı olduğu unutulmamalı. Bir puan dahi sıralamada büyük değişikliklere neden olabiliyor. Öğrencilerin elde ettiği bu başarıyı OBP’yi (Ortaöğretim Başarı Puanı) düşünerek kayıt olmalarında fayda var. Gelecek yıl OBP puanlarının ciddi oranda düşeceğini unutmamalılar” ifadelerini kullandı.

“Duyuruları takip edin”

Kayıt için adayların yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiğini söyleyen Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, “Elektronik kayıt yapan adaylar, yerleştirildikleri üniversiteler tarafından duyurulan tarihte istenilen belgelere göre işlem yapabileceğinden, üniversitelerinin duyurularını takip etmeli” dedi.