Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 ay vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 38, 36 ay vadeli kredilerde ise yüzde 37 olarak belirlendi. Mevcut ticari kredi faiz oranları ise yüzde 56-57 seviyelerinde seyrediyor.

TOBB öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ve Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat Katılım ile Akbank’ın katılımıyla hayata geçirilecek NEFES kredisinde, firma başına maksimum 2,5 milyon TL tutarında kredi verileceği açıklandı.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, kredilerin 6 ay ödemesiz ve azami 36 ay vadeli olacağını belirtti. Ayrıca, Kredi Garanti Fonu’nun öz kaynaklarıyla kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacağı bildirildi.