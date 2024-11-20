Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Camitepe Mahallesi’nde yaşayan 7 hane, 52 yıldır kullandıkları bağlantı yolunun arsa olduğunu ve satıldığını öğrenince şoke oldu. Yolun kapanacağını ve evlerine ulaşımın olmayacağını söyleyen mahalle sakini, "Evimize havadan mı gireceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Arsanın İstanbul’da ikamet eden bir kişi tarafından satın alındığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Camitepe Mahallesi’nde ikamet eden Halil İbrahim Ustaömer, "Sahibi, 840 metrekare arsasını kapatacağını söyledi. Arsa bizim evlerimize giden yol üzerinde. Bu arsayı kapatırsa biz evlerimize havadan mı gideceğiz? Bizim bu yol sorunumuzu yetkililerin çözmesi lazım. 52 yıldan beri bu yolu kullanıyoruz. Başka parsellerde yolumuz yok, bunun açılması lazım. Burada 7 hane var ve hepsi bu yolu kullanıyor. Hastamız olabilir. Örneğin torunum böbrek nakli oldu ve İstanbul’a gidip geliyor. Nereden geçeceğiz?" dedi.

"Belediyenin bundan haberi yok mu?"

Melen Suyu Projesi’nin olduğu bölgeye de dikkat çeken Ustaömer, "Proje kapsamında, kuzey ve güney yönlerinde 40 metrelik alan içinde yetkililer hiçbir şey yaptırmıyor. Bu arsalar da bu metrenin içinde kalıyor. Buraya nasıl parsel yapılmış anlamış değiliz. Projeye sıfır arsaları nasıl yapmışlar? Belediyenin bundan haberi yok mu? Yeri alan kişi buraya ne yapabilecek? Evimize havadan mı geçeceğiz? Çözüm bekliyoruz” diye konuştu.