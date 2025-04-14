Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yapılan incelemede terliğin çocuğa ait olduğunu doğruladı. Umutların azaldığı aramalarda, 200 kişilik ekip çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ederken, umutlar tükenmeye başladı. Dedesi, Cumali'nin terliğinin tekinin suda bulunduğunu ifade etti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de terliğin çocuğa ait olduğunu doğruladı.

Kayıp olayı, cumartesi günü ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, 30 yaşındaki tarım işçisi İbrahim ile 26 yaşındaki Karanfil Timi'nin 2 çocuğundan 7 yaşındaki Cumali, sabah saatlerinde sulama kanalının kenarında oynarken kaybolmuştu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. İlk günden itibaren Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte akredite sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hem sulama kanalında hem de çevrede arama çalışması başlatılmıştı.

Cumali Timi'yi arama çalışmalarında bugün 3'üncü güne girildi. Havadan drone desteğiyle de süren çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar sadece bir terliği su içinde bulundu. Umutlar tükenmeye başlarken, bölgede ekiplerin 200 personelle çalışma yaptığı bildirildi. Yaklaşık 2 kilometre ileride denizle birleşen sulama kanalında çalışmaların yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Çocuğunun terliğinin bulunduğunu anlatan anne Karanfil Timi, "Kim götürdüyse oğlumu getirsin, ben ona kurban olurum." diyerek gözyaşı döktü. Kayıp çocuğun dedesi Cuma Ali Davulcu ise, "Çocuklar suyun kenarında oynarken arkadaşı gelmiş 'Cumali kayıp' demiş. Bunun üzerine her yeri aradık ama bulamadık. Allah razı olsun devletimiz günlerdir arıyor." ifadelerini kullandı.

Arama çalışmaları su içerisinde devam ediyor. İnşallah bir an önce torunum bulunur. Ben onu kendim yetiştiriyordum. Bir ay annesinin babasının yanındaysa 15 gün benim yanımda kalıyordu. Çok akıllı bir çocuktu."

VALİ KÖŞGER'DEN "CUMALİ TİMİ" AÇIKLAMASI

Adana'da 3 gündür haber alınamayan tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocuğuyla ilgili gelişmeleri paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sulama kanalı kenarında bir terlik bulunduğunu ve terliğin çocuğa ait olduğunu açıkladı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı açıklamada, 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Vali Köşger şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Aile de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması, sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir."