SEAH Girişimsel Radyoloji Kliniğinde ilk defa varis kanamalarının ve karında su toplanmasının önüne geçilmesi amacıyla TİPS işlemi uygulandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) siroz olarak bilinen kronik karaciğer hastalığına bağlı varis kanamalarının ve karında su toplanmasının önüne geçilmesi amacıyla 70 yaşındaki hastaya TİPS (Transjuguler intrahepatik portosistemik şant) işlemi uygulandı. Hasta ileri derece çalışma gerektiren ve SEAH’ta ilk defa uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Gürkan Danışan, Doç. Dr. Onur Taydaş ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özdemir öncülüğünde Girişimsel Radyoloji Kliniğinde başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta serviste takibe alındı.

TİPS uygulamasıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Onur Taydaş, “Sirozlu hastalarda karaciğer dokusunun sertleşmesine bağlı olarak portal ven basıncı artar. Artmış portal basıncı düşürmek varis kanamalarını önleyebilir. TIPS, portal ven ve hepatik ven arasında bir bağlantı oluşturarak portal basıncı düşürmeyi amaçlayan etkili bir yöntemdir. Boyundaki ana toplardamardan girilerek karaciğere kan getiren portal ven ile karaciğerden aldığı kanı kalbe götüren hepatik ven arasında, karaciğer içinde bir bağlantı oluşturulur. İşlem sonrası azalan portal basınç varis kanamalarının ve asidin azalmasını sağlar” ifadelerine yer verdi.