SUBÜ, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmarakaf 24’te yönetimi, standı ve öğrencileri ile yer aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren Marmara Kariyer Fuarı 2024’te (Marmarakaf 24’) paydaş olarak yer aldı. 70 bine yakın öğrencinin katıldığı Marmarakaf 24’te 15 paydaş üniversitenin yanı sıra; toplam 1.071 firma, kamu kurumu ve kuruluşu da öğrencilerle buluştu. Marmarakaf 24’ bugüne kadar düzenlenen kariyer fuarları arasında en fazla katılımla gerçekleşen fuar oldu. Fuarda SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından öğrencilere ‘kişilik envanteri testi’ gerçekleştirildi.

Marmarakaf 24’te KARMER tarafından katılımcı öğrencilere online olarak kişilik envanteri testi yapıldı. Teste katılan öğrenciler, kişilik özelliklerinin hangi mesleklerle uyumlu olduğunu görebilme fırsatı buldu. SUBÜ’nün Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler ise fuara katılım sağlayarak ülkelerine ait halk oyunlarını sergiledikleri bir dans gösterisi sundular. SADEM öğrencilerinin sergilediği dans gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici, “Paydaşları arasında yer aldığımız Marmarakaf 24’te üniversitemizi hem yönetimimiz hem de katılımcı öğrenci sayımız açısından en güçlü şekilde temsil etmeye çalıştık. Bugüne kadar Türkiye’de düzenlenmiş kariyer temalı en büyük fuar olan Marmarakaf 24’ hem bizlerin hem de öğrencilerimizin yeni tecrübeler edinmesine, akademi ve iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelmemize olanak sağladı. Öğrencilerimizden fuar sonrası aldığımız olumlu geri bildirimler de bizleri memnun etti” ifadelerini kullandı.