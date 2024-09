Her yıl 1200 kilometre yol kat ederek İnegöl’e gelen mevsimlik işçiler, çadırlarda zorlu şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

Ekmek parası uğruna memleketlerini terk ederek yaz boyunca İnegöl’de kamp kuran işçiler, İnegöl’ün çeşitli bölgelerinde belediye tarafından kendilerine ayrılan özel bölgelerde ikamet ediyorlar.



Günlük 700 TL yevmiye ile çalışan işçiler, İnegöl ve Yenişehir ovasındaki tarımsal hasat ve bahçe işlerinde çalışıyor.

Çilek, patates, ceviz, fasulye, bezelye, armut, şeftali, kiraz ve domates hasadının yanı sıra biber dikimi gibi işlerde çalıştırılan mevsimlik işçiler, ilkel yaşam koşullarında konaklıyor.



Kurşunlu bölgesine yerleştirilen mevsimlik işçi grupları arasında yer alan İsmail Çavuş’a ait çadır kampında 27 hane yaşam sürüyor. Her çadırda ortalama 10 kişinin kaldığı bu bölgede 90’ı yetişkin 60’ı çocuk 150 kişi yer alıyor.

Kazandıkları parayla hem günlük ihtiyaçlarını karşılayan hem de kış boyunca masraflarını çıkarmaya çalışan grup ekonomik anlamda ciddi zorluk yaşıyorlar.

Mevsimlik işçilere destek olmaya çalışan Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise İnegöl’ün çeşitli bölgelerinde konuşlanan mevsimlik işçilere destek olmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 bölgede kurulan mevsimlik çadır kamplarına giden Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin son durağı ise Kurşunlu’da ki İsmail Çavuş’un çadır bölgesi oldu.



Çadır kampında yaşayan ailelere dağıtılmak üzere et dağıtımı ve giyim eşyası toplayan dernek, yüzleri güldürdü.

Dernek Başkanı Osman Şentürk ve Dernek Yöneticisi Ahmet Işık’ı bağırlarına basan mevsimlik işçilere yaklaşık 150 bin TL değerinde et ve giyim yardımı yapıldı.

Dernek Başkanı Osman Şentürk, “İnegöl’ün çeşitli bölgelerinde yaklaşık 20 tane mevsimlik işçi kampı var. 4 yıldır üyelerimizin bize sağladığı imkanlar dahilinde mevsimlik işçi olarak çalışan personele ve çocuklarına yardım yapmaya çalışıyoruz. Bugünde Kurşunlu’ya geldik. Et ve giyim eşyalarını teslim ettik. Gerçekten zor şartlar altında çalışan bu kardeşlerimiz yaz boyunca İnegöl çiftçisinin yanında. İnegöl’de tarımsal faaliyetlere ciddi destekleri var. Biz var olduğumuz sürece o’nların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.