Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan otelin sahibi Halit Ergül'ün, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliği düşürülmüştü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in verdiği bilgilere göre, son gelişmelerin ardından Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul'da gözaltına alındı ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

9 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yangınla bağlantılı olarak, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Ergül'ün eşi ve kızları ile birlikte otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü Mehmet Özel de yer aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Grand Kartal Otel yangını

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.​​​