Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen ‘Mahallemizi Birlikte Temizliyoruz’ projesine 82 yaşındaki Nefise Yılmaz, tek başına yaptığı temizlik çalışmalarıyla büyük katkı sağladı. Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan boş bir alanı temizleyen Yılmaz, toplanan onlarca torba çöp ile çevre temizliği konusunda örnek bir davranış sergiledi. Osmangazi Belediyesi, bu duyarlı hareketinden dolayı Nefise Yılmaz’a teşekkür plaketi verdi.

Proje Büyük Beğeni Topluyor

Osmangazi Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı temizlik projesi, mahalle sakinlerinden büyük destek görüyor. Proje kapsamında, vatandaşların kendi mahallelerinde temizlik yaparak belediye ekiplerine yardımcı olmaları hedefleniyor. Demirtaş Dumlupınar Mahallesi sakinlerinden Nefise Yılmaz, projenin gerektirdiği sorumluluğu kendi başına yerine getirerek, önemli bir katkıda bulundu. Boş alandan toplanan çöpler, çevre sağlığı açısından büyük önem taşıdı.

Osmangazi Belediyesi’nden Teşekkür Plaketi

Nefise Yılmaz’ın özverili çalışması Osmangazi Belediyesi tarafından takdirle karşılandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın adına, Emlak ve İstimlak Müdürü İsmail Din tarafından Nefise Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Nefise Yılmaz: “Mahallemi Temizlemekten Mutluluk Duyuyorum”

Nefise Yılmaz, temizleme çalışmasını büyük bir memnuniyetle gerçekleştirdiğini belirtti. “Evde oturmayı sevmiyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşıyorum ve gördüğüm çöpleri topluyorum. Mahallemizin temiz olmasını seviyorum. Boş arsanın içerisinde çöpler olduğunu görünce hemen temizlemeye başladım. Çöplerimizi sokaklara atmayalım, belediyemiz çöp konteynerleri koyuyor, çöplerimizi oraya atalım” dedi.

Mahalle Muhtarından Övgü

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Emin Topaloğlu, Nefise Yılmaz’ın mahalleyi titizlikle temizlediğini ifade ederek, “Nefise teyze, sanki evini temizler gibi sokakları temizliyor. Çöpleri toplarken ve ağaçları budarken sıkça görürsünüz. Herkesin Nefise teyze gibi duyarlı olması gerekiyor. Çöplerimizi sokaklara atmayalım” şeklinde konuştu.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Mahalle sakinleri de, Nefise Yılmaz’ın yaşına rağmen sokakları tertemiz yapma çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. “Nefise teyzeyi her gün sokakları temizlerken görüyoruz. Çevre bilincine sahip olan bu örnek davranışının daha geniş bir kitleye ulaşmasını diliyoruz. Nefise teyzenin hakkı ödenmez. İyi ki var” ifadelerinde bulundular.