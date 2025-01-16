Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, şüphelilerin hesaplarında 2017-2024 yılları arasında toplam 30 milyar 478 milyon 473 bin TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

Operasyon kapsamında 752 adet banka ve kripto para hesabına el konulurken, yakalanan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerlikaya, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlar İstanbul, Ankara, Adana, Denizli, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Samsun’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "reklam izle para kazan" sloganıyla yüksek kazanç vaat eden reklamlar yayınladıkları ve bu yöntemle saadet zinciri kurarak çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri öğrenildi. Operasyonda çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına da el konuldu.