ANKARA (İGFA) - Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Vatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Halkların Demokratik Partisi'nin olduğu 9 siyasi partinin çeşitli yıllarına ilişkin mali denetimleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili mali yıllarına ilişkin kesin hesapları incelenen siyasi partilerin denetim kararları Anasaya Mahkemesi'nce kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu mali denetimler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.