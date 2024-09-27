İstanbul Gelişim Üniversitesi, 15-16 Ekim 2024 tarihlerinde 9. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Orta Doğu’daki siyasal, ekonomik ve sosyal çatışma dinamiklerini anlamak için çeşitli siyasal yönetimlerin karakteri, devletlerin ekonomik yapısı ve toplumların kültürel özelliklerinin kapsamlı bir analizine ihtiyaç bulunuyor. Bu doğrultuda sempozyum, günümüzde Orta Doğu coğrafyasının maruz kaldığı işgal, iç savaş, terörizm ve yasa dışı göç gibi uluslararası problemlerin derinlemesine incelenmesini amaçlıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜSAM) öncülüğünde düzenlenecek olan bu sempozyum, MOKHA for Strategic Studies, Ortadoğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu (ODAP) ve UMAM iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikte, çeşitli ülkelerden bilim insanları ve uzman araştırmacılar bir araya gelerek geniş bir perspektifle bilimsel tartışmalar yapma fırsatı bulacak.

Etkinlik TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı

15-16 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’nun proje yürütücüsü ve İGÜ İİSBF, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Emre Gündoğdu, “TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) uhdesinde yürütülen “2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği” kapsamında desteklenmeye hak kazanan etkinliğimizin iç/dış siyaset, akademi ve medya gibi alanlara veri sağlaması bakımından bilimsel değer üreteceğini öngörüyoruz. Orta Doğu coğrafyasındaki yeni jeopolitik kırılmalar ve egemenlik sorunları hakkında ufuk açıcı bilimsel çıkarımlar ve öneriler ortaya koyması suretiyle sempozyumun söz konusu çalışma alanlarındaki bilimsel birikime katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sempozyum, Orta Doğu’ya dair daha derin bir anlayış geliştirmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla önemli bir platform sunuyor. Katılımcılar, mevcut sorunların çözümüne yönelik yeni bakış açıları ve öneriler geliştirmeyi hedefliyor.