Sermaye piyasalarının yenilikçi gücü A1 Capital, yatırımcılarına yepyeni bir hizmet sunarak, TradingView entegrasyonunu hayata geçirdi. A1 Capital yatırımcıları artık, dünya çapında 60 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan TradingView platformu üzerinden alım satım işlemlerini yapabilecek.İSTANBUL (İGFA) - Sermaye piyasalarının öncü kuruluşlarından A1 Capital, yepyeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. A1 Capital yatırımcıları artık, dünyada en çok kullanılan işlem platformu olan TradingView üzerinden alım-satım işlemlerini kolayca yapabilme imkanına sahip olacak.

Dünyada 60 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan TradingView üzerinden A1 Capital hesaplarına ulaşabilecek olan yatırımcılar, portföylerini görüntüleyebilecek ve alım satım işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Hisse senedi ve VİOP işlemlerini de TradingView üzerinden kolayca yapabilecek olan A1 Capital yatırımcıları, TradingView grafikleri üzerinden analiz yaparken, grafik üzerinden doğrudan alarm kurup, alım satım emirleri de verebilecek. Ayrıca TradingView üyeleri tüm piyasalar hakkındaki haber ve gelişmeleri yakından takip ederken, birbirleri ile sohbet ederek fikir alışverişinde de bulunabilecek. TradingView platformunun Türkiye’de günlük 1 milyondan fazla, aylık ise 5 milyona yakın tekil kullanıcısı bulunuyor.