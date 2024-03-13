Zincir market A101’in, mağazada yapılan harcamalarda daha fazla tasarruf yapılmasını sağlayan yenilikçi uygulaması A101 Hadi’nin 2023 kullanımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Türkiye’nin en fazla mağazasına sahip zincir marketlerinden biri olan A101’in yenilikçi uygulaması A101 Hadi’nin, 2023 yılında kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Müşterilerin mağazadaki harcamalarında daha fazla tasarruf yapmasını sağlayan ve ihtiyaçları olan kampanyaları zamanında sunan uygulama, yenilikçi ve bütçe dostu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, A101 Hadi ile A101 mağazalarında gerçekleştirilen alışverişlerde kazanılan bakiyeler ve özel kupon kampanyaları aracılığıyla, tüketiciler 2023 yılında ortalama 500 TL tasarruf ederken, bazı kullanıcılar ise etkileyici bir şekilde 11 bin TL üzerinde tasarruf etmeyi başardı. 2023 yılında uygulamanın en fazla kullanıldığı ilçe Bornova olurken, en fazla alışveriş 26 Ekim günü yapıldı.

Konuyla ilgili A101 Pazarlama Genel Müdürü Cüneyt Şahin, “Şirket olarak müşterilerimizin her alanda yanında olmaya devam ediyoruz. A101’in yenilikçi uygulaması A101 Hadi’nin 2023 yılında çok sevilmesi bizleri çok mutlu etti. Müşteri sadakatini artırmaya odaklı inovatif uygulamalarımızı gelecekte de sürdürmeyi planlıyoruz. Şirket, müşterilerimize kaliteli ve bütçe dostu alışveriş deneyimleri sunma taahhüdümüzü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar ne kadar tasarruf ettiğini görebiliyor

Kullanıcılar, uygulama üzerinden ‘2023 Özetini Gör’ kutucuğuna tıklayarak ne kadar tasarruf ettiklerini görebiliyor.