Bakan Bolat, ABD'nin uygulayacağı yeni gümrük vergi oranlarının Türkiye için olumlu olmasa da, yine de en düşük oranlardan biri olduğunu ifade etti. ABD tarafından belirlenen genel ilave gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, Türkiye de bu oranla uygulanacak ülkeler arasında yer aldı. Buna karşın Çin, Avrupa Birliği, Vietnam gibi birçok ülkeye daha yüksek oranlar getirildi.

Bakan Bolat, Trump'ın yeni vergi oranlarının küresel tedarik zincirlerinde değişim yaratacağını ve Türkiye'nin ABD ile ticaretini bu yeni duruma göre şekillendireceğini söyledi. Ayrıca, Türkiye’nin ABD ile olan ticaret ilişkilerinde doğru stratejiler belirleyerek, karşılıklı kazan-kazan prensibi ile ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan, Bolat, ABD ile yapılacak olan ticari görüşmelerin yoğunlaşacağını ve Türkiye'nin ABD'den ithal edilen ürünlere getirilen gümrük vergilerinin kaldırılması için müzakerelere devam edeceğini vurguladı. ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergilerinin Türkiye'nin dış ticaret açığına da etkisi olabileceği için, ülkemizin ticaret stratejilerinde güncellemeler yapılacağı belirtildi.