İnegöl'de her Kurban Bayramında olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren Acil Servisi doldurdu.

İnegöl de Kurban Bayramının ilk dakikalarından itibaren İnegöl'ün çeşitli mahallelerinden 'acemi kasap' haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Bazı vatandaşlar ise Ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildiler.

112'YE YÜKSELDİ

İnegöl Devlet Hastanesine kurbanlık kesimi yaparken yaralananların başvuru sayısı 112'ye yükseldi.