Bilecik Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya başkanlığında yapıldı. Mecliste Bilecik Belediyesine acil müdahale ve kentsel arama kurtarma öncü araçları alınması oy birliği ile kabul edildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı. Dolu memur kadrolarında derece değişikliği yapılması konusunun görüşüldüğü toplantıda, Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni araçlarının satın alınması konusunda Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Yapılan görüşme sonrasında söz konusu araç ve ekipmanların alınması oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Başkan Kaya meclis üyelerine teşekkür plaketi ve hediyeler verdi