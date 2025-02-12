Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından yapılan hesaplamalarla, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ocak 2025’te aylık gıda harcamasının (açlık sınırı) 22 bin 75 lira olması gerektiği belirlendi.

Nasıl hesaplanıyor?

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için gerekli gıda miktarları göz önünde bulundurularak belirleniyor. Yoksulluk sınırı ise, gıda harcamalarının yanı sıra diğer temel ihtiyaçların da eksiklik hissi olmadan karşılanabilmesi için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak hesaplanıyor.

Bu rakam, sadece gıda harcamaları için gereken asgari tutarı ifade ederken, eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi diğer zorunlu giderler de göz önünde bulundurulduğunda yoksulluk sınırı 76 bin 358 liraya ulaştı. Araştırmaya göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 35 bin 459 lira olduğuna yer verildi.

Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 35 bin 459 lira olarak tespit edildi. Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda meyve ve sebze yüzde 28.2 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı yüzde 26.6 oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı ise yüzde 26.1 olarak tespit edildi. Ekmek, makarna vb.'nin toplam içindeki payı yüzde 11.74, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 7.45 oldu.

TÜRK İŞ'in hesaplamasına göre de açlık sınırı asgari ücreti geçiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ocak ayında açlık sınırının 22 bin 131 liraya çıktığını açıkladı. Böylece açlık sınırı, daha ilk aydan asgari ücreti aşmış oldu. TÜRK-İŞ'e göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamalarının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamı ise yoksulluk sınırını 72 bin 88 lira olarak belirledi. Ayrıca bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 28 bin 756 lira olarak hesaplandı.