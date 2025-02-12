Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu konser verdi.

Konser, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Sahne alan 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konserde çeşitli türküler ve marşlar seslendirdi.

Konsere, Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoglu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçe protokol üyeleri ve diğer vatandaşlar katıldı. Konseri izleyen vatandaşlar bandonun performansını cep telefonlarıyla kaydetti ve alkışlarla kutladı.

Kaymakam Çanakçıoglu, konserin ardından bando şefi ve bando takımı üyelerini tebrik etti.