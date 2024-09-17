Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 63. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Adnan Menderes’e duyulan sevgi değil 63 yıl, asırlar geçse de dinmeyecek, bitmeyecek” dedi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 63’üncü yılında Zeytinburnu Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Kuran’ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Adnan Menderes’in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabri ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

“27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 15 Temmuz’u; Tüm darbe, ihanet ve kalkışmaları bir kez daha lanetliyoruz”

Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Merhum Adnan Menderes’in manevi huzurunda, bağımsızlığımıza ve milli irademize vurulmaya çalışılan prangaları, 27 Mayıs’ı, 12 Eylül’ü, 15 Temmuz’u; tüm darbe, ihanet ve kalkışmaları bir kez daha lanetliyoruz. Bu hain saldırılar, milletimizin istiklal ve istikbaline; devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı. Ülkemiz ne zaman, muasır medeniyetler seviyesinin en üstüne çıkma idealine doğru ilerlese, seçilmiş hükümetlerimiz ne zaman necip milletimizle hemhal olsa, kirli ve karanlık odaklar hep harekete geçti ve piyonlarını sahneye sürdü. İşte Merhum Adnan Menderes. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle, O, ‘Bu milletin adamıydı.’ Başkalarının adamları olanlar ise ne Menderes’ten, ne de onun gibi ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerinde imzası olanlardan, asla haz etmediler. Oysa ne demişti Menderes ve arkadaşları ‘Yeter Söz Milletin’. Evet, söz gerçek sahibine bırakılacaktı. Bu amaçla yola çıkılmıştı” dedi.

“‘Bir nar ağacı var, bir de dar ağacı. Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı’’

Tarihe geçen bu kara leke ile ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, “Oysa, Menderes ve dava arkadaşlarının şahsında mahkum edilen de, dar ağacına çıkarılan da, bizatihi milletimizin özgür iradesiydi. Merhum Necip Fazıl, O unutulmaz dizelerinde diyor ya: ‘Bir nar ağacı var, bir de dar ağacı. Namerde nar düştü, yiğide dar ağacı’ Sanmışlardı ki, Başvekili asarsak, O yiğit adamı, o milletin adamını, halkın gönlünden de söküp atarız. Oysa aradan geçen 63 yıl gösterdi ki, Adnan Menderes, milletimizin gönlünün, en müstesna yerinde yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Onun kalemini kıranlar da, hakkı ve hukuku hiçe sayanlar da, tarihin çöplüğünde birer zalim olarak anılıyor anılmaya da devam edecekler. Peki o hüzün adası, Yassıada?. Yassıada 11 yıldır, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği iradeyle artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yaşıyor. Yaşatılan sadece, Demokrasi ve Özgürlükler Adası değildir. Merhum Adnan Menderes’in ve dava arkadaşlarının Hayalini kurduğu, ’Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefi son 23 yıldır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti tarafından yaşatılmaya, sürdürülmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu hedefe giden yolun en önemli kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı.

“Adnan Menderes’e duyulan sevgi değil 63 yıl, asırlar geçse de dinmeyecek, bitmeyecek”

Konuşmasının en sonunda Adnan Menderes’e duyulan sevginin bitmeyeceğini söyleyen Bakan Yerlikaya, “ Ez cümle, Aziz Milletimiz müsterih olsun, Demokrat Parti dönemindeki o kalkınma hikayesi, kaldığı yerden devam ediyor. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin hayallerini kuranlar; 15 Temmuz’da bir kez daha gördüler ki; aziz milletimiz, milli iradesine canı pahasına sahip çıkmaktadır. Liderine sahip çıkmaktadır. Vatanımızın istiklaline ve istikbaline sahip çıkmaktadır. Bizler bugün asil bir Zeybek’i, İstiklal Madalyası sahibi bir milli mücadele kahramanını, kendini ülkesine adayan bir devlet adamını ve onunla birlikte bu davayı sürdüren demokrasi şehidi arkadaşlarını anıyoruz. Aziz hatıraları asla unutulmayacak. Adnan Menderes’e duyulan sevgi değil 63 yıl, asırlar geçse de dinmeyecek, bitmeyecek” diye konuştu.

“Umut ederim ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz”

Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes konuşmasında, “27 Mayıs 1960, 16 - 17 Eylül 1961 tarihleri ülkemizin siyasal tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Ne acıdır ki müttefikimiz ülkeler ve içimizdeki yandaşları yani maşaları tarafından bu acı olaylar yaşanmıştır. Anlaşılan o dur ki bunlardan ders çıkarılmamış, darbeler ve darbe teşebbüsleri farklı tarihleri arasında tekrarlanmıştır. Akıl alır gibi değil. 27 Mayıs yıllarca bayram olarak kutlanmıştır. Darbelerden medet umup, iktidar hayalleri kurmak hiçbir partiye yarar getirmeyeceği gibi ülkemize de büyük zarar vermektedir. Askerimiz çok değerlidir. Onun görevi daha ziyade ülkeyi dış güçlerden gelecek tehditlerden, tehditlere karşı korumaktır. En önemlisi de hepimizin gözbebeğidir. Biz İstiklal Madalyası sahibi başvekilimizi, çok kıymetli dışişleri vekilimizi ve maliye vekilimizi astık. Düzmece bir mahkemenin üyelerinin dahi bizleri buraya tıkan güç, öyle istiyor demeleri olayın vahametinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Umut ederim ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz” dedi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri ise merhum Başbakan Adnan Menderes, yol arkadaşları ve dönemin bakanlarından merhum dedesi Tevfik İleri’yi andı.

Protokol üyeleri daha sonra Adnan Menderes’in kabrine karanfil bıraktı. Ardından da 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kabri ziyaret edilerek dua edildi.