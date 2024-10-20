Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, muhtemel doğal afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim 4 saat sürdü. Eğitim, olay yeri değerlendirmesiyle başlayıp yaralıya öncelikli müdahale, kanama durdurma, kırık çıkık ve burkulmalarda nasıl uygulama yapılacağı teorik olarak anlatıldı. Ayrıca yaralanmalar, zehirlenmeler, göğüs ağrısı, bayılma, koma, epilepsi, şok durumlarında verilen pozisyonlar, tıkanma vakalarına müdahaleler (heimlich manevrası) uygulamalı olarak gösterildi.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün eğitim hizmetleri birimi tarafından düzenlenen program kapsamında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline ilk yardımın temel kavramları; dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma müdahaleleri, kazazede taşıma ve nakil usulleri gibi birçok konuda eğitim verildi. Eğitimlerle personele ilk yardımla ilgili beceri kazanılması ve ilk yardım bilincinin artırılması hedeflendi.

Katılımcılara 4 saatlik eğitimin sonunda Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile eğitmenler Kevser Uysal ve Neslihan Genç tarafından belgeleri takdim edildi.