Yalı Çapkını dizisinin Ferit Korhan'ı Mert Ramazan Demir ile Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sürpriz bir aşka yelken açmış; birlikte çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişlerdi. Gündeme bomba gibi düşen sarmaş dolaş kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ancak popüler çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Israrlı sorulara rağmen özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Afra Saraçoğlu, dün akşam doğum günü için düzenlenen parti öncesi basın mensuplarıyla sohbet ederken, Mert Ramazan Demir'le ilişkisi hakkında aylar sonra konuştu.

"ÖZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

"Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü konuyla ilgili artık daha fazla gündeme gelmek istemiyorum" diyen güzel oyuncu, "Siz de yorulmayın, biz de yorulmayalım. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar" şeklinde konuştu.

İkilinin hayranlarının merak ettiği "Aşk devam ediyor mu?" sorusu net bir şekilde yanıt oldu. Bu açıklama ile 25'inci yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu ile rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

"AYRILIK SEBEBİ NE?"

İlişkilerini noktalayan ikiliden Afra Saraçoğlu, doğum günü partisi öncesi magazin muhabirlerinin "Ayrılık sebebi ne?" sorusundan ise rahatsız oldu ve "Hiç gerek yok arkadaşlar böyle şeylere" karşılığını vermekle yetindi.