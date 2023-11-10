Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir ağaçlık alanda çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. İddialara göre, sigara izmaritinden çıkan yangın hızla büyüyerek çevredeki ağaçlık alana sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının evlere sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, ağaçlık alandaki alevlerin yüksekliği ve yangının şiddeti gözler önüne serildi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çabaları sonucunda yangın söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.