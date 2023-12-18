Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Ağrı'yı etkisi altına aldı.

Kar yağışının etkisi altında kalan Ağrı'da, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, etkisi giderek artan kar yağışı ve düşen sıcaklık nedeniyle hayatın zorlaştığı görülüyor. Kar yağışının yüksek kesim bölgelerinde daha etkili olduğu belirtilirken, kent genelinde yaşam olumsuz etkilendi.

Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olduğu bildirilerek 18 Aralık Pazartesi günü okullara bir gün ara verildiği duyuruldu.