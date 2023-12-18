Arslan, 40 lisenin yarıştığı en iyi lise takım yarışması şampiyonu Hacı Sevim Yıldız MTAL ile yarışmada madalyalar alan Nene Hatun MTAL öğrencilerini tebrik eden Arslan, "20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali’nde 40 lisenin yarıştığı en iyi lise takım yarışmasında birinci olarak madalya kazanan ve göğsümüzü kabartan Hacı Sevim Yıldız MTAL öğrencisi gençlerimizi ve öğretmenlerini, aynı yarışmada 3 altın, 3 gümüş madalya kazanan ve güzel bir başarı yakalayan Nene Hatun MTAL öğrencisi gençlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum." dedi.

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