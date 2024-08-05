Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, ağustos ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı yüzde 65,93 olarak belirlendi. Bu oran, ev ve iş yeri sahiplerinin yeni sözleşmelerde uygulayabilecekleri üst sınırı gösteriyor. Önceki düzenlemeye göre, Temmuz 2024'e kadar kiralara yapılacak zam oranı yüzde 25 ile sınırlıydı, ancak bu kısıtlama 1 Temmuz'dan itibaren kalktı.

Kira artış oranı, enflasyon oranına dayalı olarak belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte, kira artış oranının hesaplamasında kullanılan TÜFE'nin 12 aylık ortalama değeri de ortaya çıktı.

Ağustos ayı için kira zam oranı olarak belirlenen yüzde 65,93, aşağıdaki örneklerle detaylandırılabilir:

10 bin lira olan kira, yeni oranla 16 bin 593 lira olacak.

20 bin lira olan kira, 33 bin 186 lira olarak güncellenecek.

30 bin lira olan kira, 49 bin 779 lira olarak artacak.

40 bin lira olan kira, 66 bin 372 lira olacak.