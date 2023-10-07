Fatih’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2017 yılında restorasyona alınan Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi, restorasyonu yapacak inşaat şirketi ile anlaşmazlık yaşanınca 6 yıl boyunca depo olarak kullanıldı. Havadan da görüntülenen tarihi mektebi depoya çeviren Alaattin Atalay, “Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’nin güvenliğini de sağlıyorum. Burada dilencisi, hırsızı her şeyi oluyor. Ben o yüzden kendim artık resmi, gayri resmi ne olursa sorumluluğu bende dedim. İçeriye inşaat kapandığından bu yana 6 senedir suyumu, malzemelerimi konteynerlere koydum” dedi.

Fatih Eminönü’nde bulunan Ahi Çelebi Camii’nin yanındaki Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi 2017 yılında İBB tarafından restorasyona alındı. 16. yüzyılda Ahi Çelebi’nin yaptırdığı tarihi caminin yanında Osmanlı döneminde çocukların eğitim aldığı Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’nde, çalışmalar inşaat şirketiyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle durdu. Sürecin mahkemeye taşınmasıyla Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi 6 yıl boyunca atıl kaldı. Madde bağımlıların girişini engellemek ve sahildeki turizm teknelerinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Alaattin Atalay tarihi yapıyı depo olarak kullanmaya başladı. Çalışmalar durunca İBB’nin sahip çıkmadığı tarihi yapının güvenliğini de Alaattin Atalay sağladı. Restorasyon çalışmaları için etrafı çevrilen tarihi mektebin içinde yer alan konteynerlere malzemelerini koyduğunu söyleyen Atalay, 2 hafta önce İBB’den aranarak restorasyona başlanacağı söylendiği için alandaki ürünlerini çıkardı. Restorasyon için çevrili alanın içinde herhangi bir çalışma başlamayan tarihi yapının çevresinde de çöp yığınları görüldü. Güvenliği sağlanmadığı için depo olarak kaderine terk edilen Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’nin son hali havadan görüntülendi.

“İçeriye malzeme, aynı zamanda güvenlik koydum”

Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’ni restorasyon yapılmadığı ve güvenliği sağlanmadığı için 6 yıl boyunca depo olarak kullandığını ifade eden, turizm teknelerine hizmet veren Alaattin Atalay, “10 yıldır burada turizm teknelerine hizmet veriyorum. Turizm teknelerine malzemeler verdiğimiz için burada sıkıntı oluyordu. Arkada bulunan Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’nin restorasyonu başladı. Bir müddet devam etti. Etrafını kapattılar. 6 senedir devam ediyor. 2024 yılında 7 sene olacak. Tinerciler, baliciler içerisi kapalı alan olduğu için orada konteynerler de vardı, içeriye yer yapmaya başlamışlardı. O zaman restorasyonu yapacak şirketin sahibiyle bir iki kere görüştüm. Olumlu olumsuz görüşmelerimiz oldu. Ben içine bir kapı yaptım. İçeriye malzeme koydum. Aynı zamanda güvenlik koydum. Ben aynı zamanda buradaki kooperatif teknelerinin güvenlik amiriyim. Ahi Çelebi Sıbyan Mektebi’nin güvenliğini de sağlıyorum. Burada dilencisi, hırsızı her şeyi oluyor. Buraya da yer yapmaya çalıştılar. Ben o yüzden kendim artık resmi, gayri resmi ne olursa sorumluluğu bende dedim. Herkesi es geçtim. Ve içeriye inşaat kapandığından bu yana 6 senedir suyumu, malzemelerimi konteynerlere koydum. Temiz bir şekilde kullandım. İnşaat şirketi ve İBB’den restorasyona tekrar başlayacağız bilgisi geldikten sonra içerideki bütün malzememi çektim. Bir aydır cenaze işlerim vardı. İBB’nin yapı işlerinde görevli Hakan Bey ile telefonda konuştum. İçeriyi 15 gündür kullanmıyorum. Teknelerde de soğuk malzeme ihtiyacı var. Onları tedarik etmek için ufak burada gördüğünüz alan kaldı. Artık bakalım belediye izin verirse burayı düzene sokacağız. Şu anda inşaatın kapalı alanında suydu, meşrubattı hiçbir şekilde bir şey yok. Malzemeyi depoya çektim. Rahmetli Kadir Topbaş döneminde başladı işlemler. O zamanlar burası özel mülktü. Daha sonraki dönemde inşaat şirketi belediyeyle mahkemelikti. Şimdi anlaşıldı. Mahkemeyi de inşaat şirketi kazandı. Yeniden restorasyon işine başladığı için o alanında temizlik ve kullanım alanı için bana boşaltmamı söylediler. Biz de hem inşaat şirketinin sahibiyle görüşerek hem de kendi imkanlarımızla içeriyi temizledik. Restorasyon işlemi yakın bir zamanda başlayacak. Müze restorasyon şirketi İBB ile daha önce mahkemelikti. Dava durumu olduğu için işlemler durdu. İnşaat şirketiyle İBB’nin mahkeme durumu ortadan kalktı. Tekrar restorasyona başlıyorlar” dedi.