Sinemaseverler ve hayvanseverleri bir araya getirecek olan etkinlik, 2 Ekim Perşembe akşamı saat 21.00’de Biletinial Torun Center Sinemaları’nda gerçekleştirilecek. Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle sokak hayvanlarının yaşam şartlarına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla düzenlenecek gösterimin biletleri, Biletinial platformu üzerinden satışa sunuldu.

Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı, Sokaklar Bile Yasak Bize Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarının tedavi, mama ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Yapılan açıklamada, sinemaseverlerin etkinliğe bilet alarak katılabileceği gibi, gösterime gelemeyecek olanların da "bağış bileti" satın alarak sokaktaki can dostlara destek olabileceği belirtildi.