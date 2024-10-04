Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu, yaptığı açıklamada siyonist batılı güçlerin İslam ülkelerine yönelik kültür emperyalizmi ve aile yapısını yıkma çabalarına dikkat çekti. Köseoğlu, "Oryantalistlerin Osmanlı Devleti'ni yıkmak için Müslüman toplumlarda uyguladığı üç ana metodun bulunduğunu" belirtti. Bu metotlar arasında eğitim sistemini boşaltmak, rol model alimleri değersizleştirmek ve aile yapısını çözmek yer alıyor.

Köseoğlu, Türkiye'de Avrupa Birliği fonları ile desteklenen vakıfların LGBT hareketleri aracılığıyla aile yapısını tehdit ettiğini vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Sinema Günleri" kapsamında LGBT propagandası yapan filmleri gösterime soktuğunu belirten Köseoğlu, bu durumun aile değerlerini zedelediğini ifade etti. "Bu filmler, Bursa halkına ve çocuklara utanmadan gösteriliyor" diyen Köseoğlu, tüm vatandaşları bu duruma karşı protesto etmeye ve savcılıklara şikayette bulunmaya davet etti.

Köseoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na karşı da aile yapısını bozmanın bir suç olduğunu hatırlatarak, bu tür içeriklerin toplum üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri vurguladı. Ayrıca, Lut Kavmi örneğini vererek, ahlaksızlığın yaygınlaştırılmasının tehlikelerine dikkat çekti. "Gençlerimizin ve çocuklarımızın imanını korumak için bu tür yapımlara karşı duyarlı olmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.