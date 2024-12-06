AKSAÇLILAR Derneği'nin ikinci olağan genel kurulunda Ahmet Bereket güven tazeledi.İZMİR (İGFA) - Siyaset ve spor camiasının yakından tanıdığı, uzun yıllar Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonra siyasete ara verse de yapmış olduğu sosyal etkinlikler ve sporsal alandaki başarıları ile her zaman günde kalmayı başaran Ahmet Bereket ve arkadaşlarınca kurulan AKSAÇLILAR Derneği yasal süresi içinde ikinci olağan genel kurulunu yaptı.

Ahmet Bereket, yapılan seçimlerin ardından yeniden tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

AKSAÇLILAR’ın hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmasını istemediklerini belirten Başkan Bereket, "Buna müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz. Yönetim kadromuz içerisinde geçmiş yıllarda pek çok siyasi partide üst düzey görevlerde bulunmuş, Ocak başkan ve yöneticili yapmış, Millet vekili adayı olmuş, meclis üyeliği yapmış çok değerli arkadaşlarımız var. Turan sevdamız için, tarihimizin en köklü yapısı olan AKSAÇLILAR adıyla hizmetlerimize devam edeceğiz. Buradan ilan ediyoruz. AKSAÇLILAR’ın varlığının devamıyla her şey bundan böyle hayra hizmet yönünde çok farklı olacak. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen bizleri yakinen izlemeye devam etsinler” diye konuştu.