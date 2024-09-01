Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Kaburgaları kırılan Ahu Tuğba'nın sağlık durumunun kötüleştiği belirtilmiş, yemek yiyemediği ve özel bir diyetle beslendiği bildirilmişti.



KÖTÜ HABER VAR!

Son dakikalarda Ahu Tuğba hakkında üzücü bir haber geldi. Gazeteci Hakan Solaker'in iddiasına göre, Ahu Tuğba evinde ölü bulundu. Solaker, Ahu Tuğba'yı kızı Anjelik'in bulduğunu ve durumu polise bildirdikten sonra ekiplerin eve geldiğini söyledi.