Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2024 Ocak ayı olağan koordinasyon toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir başkanlığında geçekleştirilen Ocak ayı olağan koordinasyon toplantısında, bakanlık stratejileri ve 2024 hedeflerinin genel değerlendirmeleri yapıldı. Toplantıda ayrıca, 2023 yılı yıllık veri analizi, ilgili birimler arası işleyiş, gerçekleştirilen hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.