İstanbul Avcılar’dan sabah evden çıkan ve canlı konum attıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahsın Başakşehir’de bulunan aracında kanlar izleri tespit edildi. AFAD, polis ve itfaiye ekipleri şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Başakşehir Şamlar Mahallesi Sazlı Dere kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Avcılar’dan 31 AGY 930 plakalı aracıyla evinden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesi’ne gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kendisinden haber alınmadı. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlattı. Polisin çalışmasıyla araç Sazlı Dere kıyısında araç bulundu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, araç içinde kan izlerine rastladı. Bunun üzerine polis, AFAD, itfaiye ekipleri, köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin bölgede arama çalışması sürüyor.