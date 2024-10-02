Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf K. idaresindeki 39 LR 585 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Y.K. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Yolda trafik güvenliğini sağlayan emniyet ekipleri ise, geçişleri tek şeritten kontrollü olarak verdi.

LPG’li olan aracın patlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yoldaki cam kırıkları belediye temizlik ekiplerince temizlenirken, hasarlı otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.