AK Parti İnegöl İlçe Gençlik Kolları başkanı Ömer Faruk Baştürk hayatını Sena Ayatan ile birleştirdi.

Yeni evli çifti düğünlerinde İnegöl protokolü ve sevenleri yalnız bırakmadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kıydığı nikahta gelin ve damadın şahitliğini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Adayı Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ,AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Selim Emre Aydın,İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Tarık Köse, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk yaptı.

Nikah sonunda yeni evli çifte evlilik cüzdanını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala teslim etti.

Ömer Faruk ve Sena çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.



