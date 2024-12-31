Iğdır'da AKP İl Başkanlığı’na düzenlenen molotofkokteylli saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki M.B. ve O.Y. tutuklanırken, 17 yaşındaki Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı anını cep telefonu kamerası ile kaydeden şüphelilerin, suçlarını belgelerle kanıtladıkları öğrenildi.

14 Aralık 2024 tarihinde, Iğdır Bağlar Mahallesi'ndeki AKP İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı, akşam saatlerinde gerçekleşti. Şüphelilerden biri molotofkokteyllerini ateşe vererek binaya atarken, diğerleri etrafı gözetledi. Olay sonrası kaçan saldırganlar, polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde yakalandı. Polis, molotoflardan birinin patlamadığını, diğerinin ise parti binasında hasara yol açtığını belirledi.

Olayın hemen ardından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Iğdır Valiliği, yaptığı açıklamada şüphelilerin cep telefonlarıyla saldırıyı kaydettiklerini ve yapılan soruşturma sonucu 18 yaşındaki M.B. ile O.Y.’nin tutuklandığını duyurdu. 17 yaşındaki Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.